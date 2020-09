Atalanta, Karsdorp è il dopo-Castagne e Lasagna è più di una semplice idea

È Rick Karsdorp il rinforzo che l’Atalanta consegna a mister Gasperini dopo la partenza di Castagne, venduto al Leicester per 25 milioni di euro.

L’esterno olandese passa in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto dopo essere stato rispedito a Roma dal Feyenoord. L’affare è stato definito martedì 1 settembre.

Come detto, l’Atalanta ha concluso positivamente la trattativa per la cessione di Castagne in Premier, incassando 25 milioni di euro che porteranno in cassa un’altra – l’ennesima – super plusvalenza.

Rick Karsdorp, 25 anni, con la maglia della Roma

Sartori e Percassi per sostituire il belga hanno così pensato a Karsdorp. E hanno chiuso la trattativa con i giallorossi tramite la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro che scatta al 60% di presenze complessive. In pratica quasi la stessa cifra (8 milioni) che la Roma avrebbe dovuto dare all’Atalanta per il riscatto di Ibanez.

Un’operazione che accontenta un po’ tutti, soprattutto lo stesso Karsdorp che a Roma – letteralmente falcidiato dagli infortuni – ha vissuto anni difficili prima di ritentare la fortuna in patria.

Nell’ultima stagione (in Olanda conclusa all’inizio di marzo) l’ex Feyenoord è sceso in campo 15 volte (13 da titolare) realizzando un gol e fornendo tre assist ai compagni.

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese classe 1992

Per quanto riguarda l’attacco, dopo lo sbarco all’aeroporto di Orio al Serio di Aleksey Miranchuk, l’Atalanta sta seriamente pensando a Kevin Lasagna: il capitano dell’Udinese ha già dato il suo ok al possibile trasferimento. Resta da colmare la distanza tra richiesta dei bianconeri (25 milioni di euro) e proposta dei bergamaschi (20 milioni).

Il club sembra assolutamente disposto ad accontentare mister Gasperini, che nella prima conferenza stampa della nuova stagione ha esplicitamente chiesto un rinforzo importante per l’attacco.