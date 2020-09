Addio a Philippe Daverio: “Siate rivoluzionari” disse agli universitari bergamaschi

È morto Philippe Daverio. Lo storico dell’arte è spirato nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre all’istituto Tumori di Milano dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. Era malato da qualche tempo.

A dare l’annuncio della morte di Daverio è stata la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah: “Amico mio… il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” ha scritto martedì mercoledì mattina.

Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, Daverio aveva 71 anni.

Era molto legato a Bergamo: lo storico nel 2016 aveva tenuto una “lectio magistralis” in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi, in Città Alta, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quella storica occasione si rivolse agli studenti bergamaschi invitandoli ad essere rivoluzionari: “Perché ogni generazione ha avuto la sua rivoluzione, i giovani di oggi prendano in mano la loro”.