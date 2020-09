Schianto contro un’auto in Borgo Palazzo: ferito un uomo

Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente che si è verificato a Bergamo, in via Borgo Palazzo, nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre.

Poco dopo le 18.40 uno scooter di grossa cilindrata si è schiantato contro un’auto, una Seat Ibiza blu, all’altezza della sede di Ascom Bergamo.

Ad avere la peggio è stato l’uomo che guidava la due ruote, sbalzato dal mezzo dopo lo scontro: il centauro è rimasto ferito in modo serio, anche se pare non essere in pericolo di vita. Solo un grande spavento, invece, per il conducente dell’auto.

I mezzi incidentati in via Borgo Palazzo

Sul posto dell’incidente, poco dopo, sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasportato al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Per far luce sulla dinamica dello schianto stanno lavorando i carabinieri di Bergamo.