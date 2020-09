Primo appuntamento, Lincoln Rhyme o 1945? La tv del 1° settembre

Per la prima serata in tv, martedì 1° settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto i l mondo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Verrà proposto l’episodio “Il questore”: in occasione di un’intervista in un albergo, Paul tenta di far riconciliare la Kruger con Semir. Mentre si trovano tutti nella hall, degli operai armati prendono in ostaggio la Kruger…

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà “Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa”, la serie USA targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver, martedì 1° settembre in prima visione assoluta su Italia 1 con tre nuovi episodi.

Verranno proposti tre episodi dal titolo “La fabbrica dei corpi”, “Le regole del gioco” e “Finchè morte non ci separi”.

Nel primo, l’indagine si svolge all’interno della “Fabbrica dei corpi”, un centro di ricerche specializzato nello studio degli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione. Un ragazzo viene ucciso a pochi metri dal cadavere di sua madre, che aveva donato il corpo alla ricerca. Risolto il caso, Lincoln incontra un pompiere afflitto dalla sua stessa menomazione, che lo convince a uscire dal suo appartamento e tornare sulle strade di New York.

Nel secondo, il collezionista di Ossa è a New York. Uccide un ex professore di Lincoln e lascia sulla scena del crimine indizi che hanno a che fare con il passato del Detective. Lincoln Rhyme la prende come una sfida personale, e per questo si scontra con il resto della squadra. Alla fine capirà che lavorare con gli altri lo avvicina più rapidamente alla soluzione finale e sfida il Killer a un nuovo gioco, con nuove regole.

Nel terzo, la squadra di Lincoln Rhyme deve indagare sull’omicidio di una donna. Tutti gli indizi indicano come colpevole il marito della vittima, ma i due coniugi sono entrambi vecchi amici di Lincoln, che rifiuta di credere all’ipotesi dell’uxoricidio e scopre diversi delitti analoghi, commessi con le stesse modalità. Nel frattempo, Danielle, la moglie del Collezionista, trova alcune foto degli omicidi del Killer nascoste in casa e ne parla col marito.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il film “1945”. Nell’afoso agosto del 1945 un treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi, uno giovane e l’altro più anziano. Nel paesino ungherese si diffondono rapidamente la paura e il sospetto che i tradimenti, le delazioni, le omissioni e i furti, commessi e sepolti durante gli anni di conflitto, possano tornare a galla.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Su Real Time alle 21.20 verranno proposti i nuovi episodi del docu-reality “Primo appuntamento”. Flavio Montrucchio, torna nel ristorante più romantico della TV per la nuova stagione del programma. In ogni episodio due persone si incontrano per la prima volta e si conoscono in una cena “al buio” per capire se ci potrà essere affinità, così da continuare o meno la conoscenza anche lontano dagli occhi indiscreti delle telecamre.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Un profilo per due”; su Rete4 alle 21.25 “SMS – Sotto mentite spoglie”; su Canale5 alle 21.25 “Windstorm 3 – Ritorno alle origini”; e su Rai4 alle 21.20 “L’illusionista”.

Ancora, su La5 alle 21.05 “The Twilight saga – Eclypse”; su Iris alle 20.55 “L’ultima caccia”; e su Italia2 alle 21.15 “Hazzard”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Vodafone Battiti Live”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.