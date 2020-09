Operazione parcheggi, pulizia straordinaria di tre aree sosta a Curnasco

Spazzatrice in azione a Curnasco di Treviolo, anche in quelle aree che generalmente rimangono fuori dal giro canonico di pulizie della strada.

Lo scorso giovedì 27 agosto la SAT, azienda partecipata al 100% dal Comune, ha disposto un intervento straordinario su tre parcheggi di Curnasco: due in via Bergamo e uno in via Ghandi.

“Abbiamo programmato una serie di pulizie dei parcheggi del paese dato che queste aree non sono comprese nel giro di spazzamento strade – dichiara l’amministratore unico Monica Colleoni -. Essendo sempre pieni di auto in sosta, i mezzi meccanici non riescono a passare per pulire l’asfalto, così si accumulano sporcizia, rifiuti, foglie secche e crescono le erbacce. Grazie a questo intervento le tre aree in questione hanno cambiato aspetto”.





La Polizia Locale ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta e, qualche giorno prima della data stabilita, sono stati posizionati dei cartelli per avvertire i cittadini di lasciare liberi i tre parcheggi interessati. In prima battuta è stato utilizzato un soffiatore per rimuovere le foglie e lo sporco, poi la spazzatrice meccanica ha ripulito a fondo tutte le aree, donando così un’apparenza di ordine che prima mancava.

“L’idea è quella di intervenire periodicamente in tutti i parcheggi di Treviolo – conclude Colleoni -. A rotazione verranno ripulite tutte le principali aree sosta delle quattro frazioni del paese”.