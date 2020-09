Carica-Gasp: “Scudetto? Fantasie dei giornali, ma vogliamo migliorare ancora”

“Ogni anno si riparte da zero, senza riferimento al passato, perché sarà tutto un altro campionato. Se pensi di restare quello che sei, allora scivoli indietro. E non deve mai mancare la mentalità, mi ha fatto molto piacere quello che ha detto il Papu”.

Gian Piero Gasperini quinta edizione è già all’attacco. Anzi, il concetto del suo saluto a inizio stagione risulta più chiaro nelle ultime battute della conferenza stampa, quando dice chiaramente che “ci serve un attaccante”. E “allargare la rosa”, da 14-15 a 16-17, visto che poco dopo l’inizio del campionato si comincerà a giocare ogni tre giorni. Altro tema caro al mister: la mancanza di pubblico: “Sembra che partiremo ancora così e non va bene”.

E anche sugli obiettivi, il tecnico di Grugliasco è altrettanto chiaro: “Scudetto? Fantasie giornalistiche. Secondo posto? Cerchiamo di migliorarci, dove? Dappertutto”. E questo vale anche per il mercato, che è appena cominciato…

Ma quale Atalanta vedremo nella stagione che sta cominciando? Se la squadra ancora dev’essere completata, due certezze in partenza ci sono: il suo allenatore è sempre quello e pure bello carico, così come il suo capitano, già in prima fila negli allenamenti, uno che non finisce mai di strupire: “Il Papu? Sa fare bene anche il portiere, è un gatto”, rivela il Gasp. In attesa che arrivi Miranchuk, che deve recuperare anche da un infortunio come lo stesso Freuler e Gollini. E naturalmente aspettando Ilicic, ma “al momento Josip non fa parte dell’organico”. L’anno scorso il tormentone di mercato è stato proprio la ricerca di un vice Ilicic, ora è arrivato il russo ex Lokomotiv e certo “ci vorrà e bisogna dargli tempo per conoscerlo, magari esplode subito, chissà”.

Proviamo allora a riavvolgere il nastro delle dichiarazioni del mister, nella conferenza stampa per pochi intimi (“però siete più dei miei giocatori al raduno”, scherza l’allenatore). Obiettivi? Gasperini ha le idee chiare: “Sento tante previsioni e mi sembrano eccessive, per noi non può essere così, parlare di scudetto va bene nelle fantasie giornalistiche. Dobbiamo migliorarci nelle prestazioni e individualmente, senza pensare a scudetto, secondo posto o Champions. Noi dobbiamo puntare al meglio, altri cercheranno di superarci, noi vedremo di fare il meglio possibile”.

Cambierà qualcosa nella preparazione, visto il periodo particolare, il ritiro diverso dal solito, le nazionali? “Serve per forza fare qualcosa di differenziato, per ora abbiamo un piccolo gruppo, poi arriveranno i nazionali e la preparazione potremo completarla dopo la sosta di ottobre”.

Un giudizio sul mercato? “Chiude il 5 ottobre, dovremo inserire i giocatori che arrivano, recuperare Freuler, Gollini, mentre Gomez sta già bene. E aspettiamo Ilicic”.

Dove si può migliorare, guardando i gol subìti e quelli fatti? “La squadra ha fatto bene e però ha la possibilità di migliorare, il nostro target è vicino agli 80 punti, però adesso è difficile fare valutazioni. Più che un discorso di gol fatti o subìti, dobbiamo pensare a tenere le nostre caratteristiche e continuare a cercare di sorprendere. E mi dispiace che abbiamo concluso le ultime 13 partite senza pubblico, purtroppo sembra che ripartiremo così e questo è un altro tema che non ci può non far riflettere”.

Tatticamente, i concetti sono quelli cari al Gasp e che altre squadre hanno cercato di imitare, dalla capacità di aggredire e di attaccare con tanti uomini: “Molte squadre hanno cambiato nell’ultimo campionato, noi cercheremo di migliorare nel pressing, che tante squadre fanno. I record? Sono fatti per essere superati, ma io ogni anno parto da zero senza riferimento al passato. E’ tutto un altro campionato, se pensi di restare quello che sei finisci per scivolare indietro. Ma non deve mai mancare la mentalità, come ha ricordato anche il Papu”.

Mercato, i nomi… chi arriva e chi potrebbe partire? “La società sta facendo il possibile per migliorare. Miranchuk dovrebbe sostituire Ilicic, purtroppo anche il russo arriva da un infortunio, ha il vantaggio di aver giocato in un campionato fino a pochi giorni fa, vedremo in quali condizioni. Per Gollini ci vuole tempo, aspettiamo le visite. Romero non è ancora nostro, Castagne probabilmente partirà e allora… L’Atalanta può pensare a fare qualcosa in più: non so se ci riuscirà, però ci proverà”.

L’obiettivo è quello di allargare la rosa, visti i tanti impegni e ravvicinati. Con quanti inserimenti? “Cambiare facce? Io credo che un po’ di novità possa essere utile. E comunque avremmo bisogno di uno-due elementi in più, perché in quest’ultima stagione abbiamo finito con l’acqua alla gola. Io non sono molto per il turnover, in qualunque partita devi schierare la miglior formazione possibile. Ammetto che i cinque cambi mi hanno aiutato, anche se ero contrario. Chiaro allora che bisogna allargare la rosa, pensando che c’è sempre anche il rischio di infortuni. E serve più alternativa in attacco”.

Che campionato sarà? “L’anno scorso molte squadre non hanno espresso il loro valore, credo ci sia un gruppo di squadre che ci sono molto vicine, poi molto dipenderà dalla partenza, ma credo che sarà un campionato molto equilibrato, a parte Inter e Juve che avranno altri obiettivi. E quindi dovremo essere molto attenti e dimenticare il passato, se no si cade nel rischio presunzione, che non abbiamo mai avuto negli altri anni”.

Mercoledì 2 si conoscerà il calendario del campionato, fra un mese la Champions. Quella appena conclusa… “È stata una competizione infernale e la prossima sarà tutta un’altra Champions e dovremo essere bravi a resettare e non fare confronti col passato. Intanto c’è la soddisfazione di essere lì, ma ci ricordiamo bene anche le prime partite, mentre come è finita e abbiamo preso gol dopo il 90′ ci deve far pensare non per arrivare in semifinale, ma per migliorare. Chi vorrei incontrare? Intanto pensiamo al calendario di Serie A…”.