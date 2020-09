Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto a Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo che ha steso il bollettino di oggi, martedì 1° settembre.

ANALISI SINOTTICA

Tempo generalmente stabile quest’oggi sulla nostra regione, grazie all’ulteriore allontamento verso est della perturbazione responsabile del peggioramento dei giorni scorsi.

Nella giornata di domani lievi infiltrazioni di aria più umida dai quadranti nord-occidentali porteranno maggiore variabilità atmosferica, poi da giovedì e nei giorni successivi tendenza a tempo stabile e con temperature in graduale aumento grazie all’arrivo da ovest dell’alta pressione.

Martedì 1 settembre 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque in mattinata salvo qualche nebbia o nube bassa in pianura nelle prime ore del giorno, in rapido dissolvimento.

Nel pomeriggio e in serata nuvolosità sparsa su Alpi e Prealpi ma con brevi ed isolati rovesci possibili solo sui settori orientali, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in calo (10/13°C), massime in lieve aumento (24/27°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.

Mercoledì 2 settembre 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata su Alpi, Prealpi e medio-alta pianura con isolati piovaschi possibili tra Prealpi e fascia pedemontana occidentale; poco nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio nuvolosità sparsa su Alpi e Prealpi con brevi rovesci sparsi, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

In serata nuvolosità sparsa ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve aumento (12/14°C), massime in lieve calo (23/25°C).

Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli occidentali.

Giovedì 3 settembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa sui settori di pianura ma con graduale tendenza a schiarite, cielo poco nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque salvo locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi.

Temperature: Minime in lieve aumento (13/16°C), massime in lieve aumento (24/26°C).

Venti: In pianura venti deboli da sud-est, in quota venti deboli nord-occidentali.