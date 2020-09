Si sono chiusi in bellezza i Campionati Italiani per Marta Milani.

La 33enne di Monterosso si è imposta nella staffetta 4×400 metri, riscattando la squalifica subita nella prova individuale.

Schierata nel quartetto dell’Esercito in compagnia di Valentina Cavalleri, Maria Benedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo, l’atleta orobica ha fermato il cronometro in 3’34″80 conquistando il ventunesimo titolo tricolore in carriera.

Nella velocità niente podio per Alessia Pavese (Atletica Brescia 1950) che non è riuscita a confermare il bronzo ottenuto lo scorso anno nei 200 metri.

Dopo aver chiuso in 23″95 la propria batteria complice un forte vento favorevole, la sprinter di Villa di Serio si è dovuta accontentare del sesto posto conclusivo.

In campo maschile da segnalare il buon settimo posto di Gregory Falconi (Gruppo Alpinistico Vertovese) nel lancio del martello e il decimo di Segond Musumary (100 Torri Pavia), in grado di migliorare in qualificazione di 61 centimetri il proprio personale.