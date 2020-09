L'incidente

Bergamo, auto tampona scooter in via Maj: 22enne in ospedale fotogallery

La ragazza, cosciente e in condizioni non critiche, è stata comunque portata in ospedale per i controlli di rito

Una ragazza di 22 anni ferita e rallentamenti alla circolazione. È il bilancio dell’incidente avvenuto in via Maj, nel pieno centro di Bergamo, martedì mattina. Intorno alle 11 la giovane, mentre stava viaggiando a bordo del suo scooter, proprio di fronte al liceo Secco Suardo è stata tamponata da una Fiat 500 L guidata da un uomo. di 9 Galleria fotografica Incidente moto in via Maj







La 22enne è finita a terra e ha battuto la schiena sull’asfalto. Dopo la richiesta di soccorso, sul posto è arrivata un’ambulanza, oltre alla polizia locale cittadina per gli accertamenti di legge. La ragazza, cosciente e in condizioni non critiche, è stata comunque portata alle Cliniche Gavazzeni per i controlli di rito. A causa delle operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi, in via Maj si sono formati rallentamenti. © Riproduzione riservata

