Nel fine settimana scorso ha preso il via il Campionato Italiano Enduro Major con la disputa della 1ª delle 3 prove su cui si articola l’anomala stagione 2020, dopo la pausa forzata di cinque mesi dovuta alla pandemia.

Al primo impegno agonistico, disputato domenica a Matelica (Macerata), i 3 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara si sono subito distinti conquistando la vetta delle rispettive classifiche, portando la Squadra al 1° posto nella classifica per i Club.

Al via del Campionato Italiano Enduro Major, subito le vittorie dei piloti della Scuderia Norelli







Nella classe Expert 300 il Campione Italiano in carica, Carmelo Mazzoleni su KTM 300 cc 2T, ha conquistato il 1° posto.

Gradino più alto del podio nella classe Veteran 2T per Davide Marangoni su KTM 300 cc 2T.

L’ex Campione Mondiale Fausto Scovolo, su Yamaha 125 cc 2T, si è imposto nella classe Superveteran 2T, occupando anche il 5° posto nella classifica assoluta.

La Squadra della Scuderia Fulvio Norelli, composta dai 3 piloti, ha conquistato la vittoria nella classifica per squadre di Club.

Il prossimo impegno del Campionato Italiano Enduro Major è previsto per il 25 ottobre a Enego (Vicenza), mentre già domenica 6 settembre i piloti della Scuderia Norelli scenderanno in campo a Pasturo (Lecco) per la 1ª prova del Campionato Regionale Regolarità Epoca-Gruppo 5 e nel fine settimana successivo, sabato 12 e domenica 13 settembre andranno in scena a Pietralunga (Perugia) la 1ª e la 2ª prova del Campionato Italiano Regolarità Epoca-Gruppo 5.