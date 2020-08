Sagre in sicurezza: a settembre pizzoccheri, casoncelli e funghi

Quest’estate, arrivata dopo la fase acuta dell’emergenza Coronavirus, sono state poche le feste e le sagre organizzate nella Bergamasca. Per gli amanti di queste iniziative conviviali, però, ci sono diverse belle occasioni anche nel finale della bella stagione.

Nel rispetto delle restrizioni anti-Covid a Bergamo e provincia vengono promosse diversi appuntamenti: Bergamonews vi propone una panoramica degli eventi sul territorio orobico.

BERGAMO

Dal 3 al 13 settembre all’Edoné torna il festival del casoncello Made in Bergamo. Si potranno gustare casoncelli, scarpinocc, formaggi, polenta, carni e selvaggina.

Dal 4 al 6 settembre al piazzale degli Alpini si terrà “International Street Food Bergamo“. Un week-end con street food con cibi del mondo e birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo.

L’appuntamento è venerdi dalle 18 in poi; sabato e domenica dalle 12 in poi.

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre allo Spazio Polaresco si terrà la sagra dei pizzoccheri, festa dedicata alle specialità della Valtellina. L’orario di apertura è tutti i giorni dalle 18 alle 23.30.

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione compilando il modulo online, telefonando al numero 3495382384 oppure inviando un’e-mail a streetfood@leofficineculturali.it

PROVINCIA

A causa dell’emergenza Covid, quest’anno non si svolgerà la tradizionale Festa del Moscato di Scanzo che solitamente accoglie in 4 giorni oltre 40 mila persone. In alternativa, viene proposto “Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi“, ricco calendario di iniziative in collaborazione con le cantine, i ristoranti e pasticcerie/gelaterie, gli agriturismi e le realtà associative e culturali del territorio.

Per quattro week-end, da venerdì 4 a domenica 27 settembre, sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole di Scanzorosciate, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che fermarsi a mangiare nei ristoranti e pasticcerie/gelaterie locali con proposte a km0. Tantissime le iniziative per scoprire il patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico di Scanzorosciate, coinvolgendo i 33 associati dell’associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi.

Ogni fine settimana verranno proposti menu a km0 negli agriturismi e nei ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, gelati e degustazioni guidate.

In programma ci sono anche due concerti, il 4 e il 19 settembre, e lo spettacolo di burattini “Gioppino alla Corte del Re di Persia”, che si svolgerà il 13 settembre, organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. E poi visite culturali tra storia e sapori del territorio con il gruppo CustodiS. In collaborazione con Terre del Vescovado, bici tour, escursioni e trekking letterari.

Non potevano mancare i laboratori enogastronomici all’insegna dei prodotti d’eccellenza di Scanzorosciate: Moscato di Scanzo, olio extravergine d’oliva, miele e il 12 settembre, in collaborazione con Slow Food Bergamo, il “Laboratorio del Gusto – le eccellenze bergamasche: Moscato di Scanzo e i Formaggi delle Orobie”.

Per tutti gli amanti dello sport l’appuntamento con la Moscato di Scanzo Virtual Trail, competizione virtuale che vedrà il contributo di partecipazione devoluto interamente in beneficienza. I vincitori della Virtual Trail saranno premiati il 20 settembre, giorno in cui si terrà la staffetta delle associazioni, attraverso le colline di Scanzorosciate.

Sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e il calendario con tutti gli eventi.

Da sabato 5 a domenica 13 settembre nell’Altobrembo si terrà la nuova edizione di “Fungolandia“. L’iniziativa, giunta al 15 esimo anno, assume un’impostazione diversa dal solito per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Il calendario, comunque, è ricco di appuntamenti che coinvolgeranno i paesi di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. Anche quest’anno i visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a mostre, percorsi gastronomici, escursioni, percorsi sensoriali, laboratori, giornate dedicate al benessere e molto altro.

Tutti i giorni sarà possibile prendere parte alle giornate alla scoperta dei funghi: il programma prevede al mattino una passeggiata guidata dai micologi per scoprire i funghi e l’habitat del bosco, il pranzo in uno dei ristoranti con menù a tema e, al pomeriggio, la possibilità di visitare, nell’ampio spazio della Sala Polivalente di Santa Brigida, la “Mostra del Fungo della Valle Brembana” con l’esposizione di numerose specie fungine del territorio, il tutto accompagnati dai micologi dell’Associazione Micologica Bresadola.

Sabato 5 settembre verrà proposto il percorso gastronomico “Un borgo di sapori”, alla scoperta del borgo di Cusio; al pomeriggio a Piazzatorre per i più piccoli viene organizzato un percorso sensoriale immersi nella natura mentre la sera andranno in scena due spettacoli: “Brividi intorno al falò” al Mulino del Bolgià di Valtorta e “S(legati)” a Piazza Brembana. Domenica 6 settembre Chiara Crotti guiderà i più piccoli nel percorso “I detective della natura” a Piazza Brembana, mentre nel pomeriggio a Mezzoldo si svolgerà una caccia al tesoro.

Fra le attività in programma, martedì 8 settembre c’è una giornata dedicata al benessere sulle sponde del lago di Cassiglio con pratiche di antigravity fitness, plilates, yoga e bagni di suoni e, nel frattempo, i più piccoli potranno partecipare a “Fungodivertimenti” con la psicomotricista Chiara Angeloni.

Inoltre, nel corso delle giornate, sarà possibile effettuare visite guidate, passeggiate culturali, escursioni e laboratori artistici. Gli amanti delle mostre, oltre a recarsi alla Mostra del Fungo della Valle Brembana a Santa Brigida, potranno vedere esposizioni fotografiche come “Angoli di storia” a Olmo al Brembo, “I Baschenis de’ Averaria” a Valtorta, “Il fotografo ritrovato” a Ornica ed “Eleganza discreta di una Valle“ a Santa Brigida.

Non mancheranno momento musicali, come “Un inferno musicale”, domenica 13 settembre a Ornica, nel particolare contesto della Val d’Inferno, dove le musiche della tradizione orobica e alpina al suono dei baghet, l’antica cornamusa bergamasca, incontrano il Corno delle Alpi dei “Chi ‘lla pia”. Nel tardo pomeriggio, infine alla Sala Polivalente di Santa Brigida si terrà la premiazione dei concorsi di Fungolandia 2020 che chiuderà la rassegna.

Tutti i giorni i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menù a base di funghi e prelibatezze del territorio e, per chi volesse abbinare gusto e natura, sarà possibile prenotare cestini pic-nic da consumare all’aria aperta.

Domenica 13 settembre torna l’annuale appuntamento con la “Festa della Patata” di Martinengo. Sotto i portici martinenghesi l’occasione per poter acquistare direttamente dai produttori locali il famoso prodotto De.Co. (denominazione comunale), dalla caratteristica polpa di color bianco o leggermente giallo che presenta qualità organolettiche davvero speciali. Oltre agli espositori di patate saranno presenti anche aziende produttrici di altri prodotti tipici come miele, birra, formaggi e salumi, vino e altre prelibatezze del territorio.