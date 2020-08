Perdita di gasolio in zona stazione: occhio alla viabilità

Una lunga striscia di gasolio sulla strada, un potenziale pericolo per chi percorre la rotonda tra via Bono e via Foro Boario a Bergamo. L’hanno notata gli uomini della Sorveglianza Italiana, che hanno prontamente avvisato la Polizia Locale e A2A per rimettere in sicurezza la viabilità.

Un problema simile è stato riscontrato in giornata anche a Seriate e Cavernago: un uomo sarebbe anche caduto dalla moto, senza fortunatamente gravi conseguenze.