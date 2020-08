La classe degli asini, l’omaggio a Lady Diana o Tarzan? La tv del 31 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 31 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La classe degli asini”, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Torino, 1964. Liberamente ispirato alla storia di Mirella Casale, e alla sua battaglia per l’integrazione dei disabili nella scuola dell’obbligo. Mirella è un’insegnante, e ha una figlia, Flavia, che non cammina e non parla. Felice insegna nella stessa scuola di Mirella. Con le sue lezioni sa offrire nuove motivazioni anche ai ragazzini difficili come Riccardo, che per le sue intemperanze finisce in una classe differenziale: la “classe degli asini”. Una di quelle da cui nessuno torna indietro. Ben presto Riccardo, sperimentatone il rigore, cerca invano l’aiuto della madre e del padre, e dovrà chiederlo al professor Felice…

In occasione del 23esimo anniversario di morte di Lady Diana, La5 alle 21.05 proporrà la visione del film “Diana – La storia segreta di Lady D”. Settembre 1995. Dopo la separazione dal principe Carlo d’Inghilterra, Diana (Naomi Watts) spacca l’opinione pubblica: molti la amano e altrettanti la detestano mentre la sua vita all’interno di Kensington Palace comincia a starle stretta. Una visita improvvisa all’ospedale Royal Brompton le fa conoscere Hasnat Kahn (Naveen Andrews), affascinante cardiochirurgo di origine aristocratica pakistana. Attratti l’uno dall’altra e imprigionati in situazioni molto differenti, finiscono con l’innamorarsi. Mentre vive il nuovo amore, Diana divorzia da Carlo e il suo nome campeggia su tutti i giornali per il suo impegno nella campagna antimine, la sua attenzione ai problemi sociali e i suoi viaggi intorno al mondo per sostenere enti di beneficenza. La stabilità raggiunta però dura poco, la stampa scopre la loro relazione e i volti di Diana e Hasnat campeggiano sulle prime pagine dei tabloid e Hasnat, messo alle strette, decide di porre fine alla storia, spezzando il cuore di Diana. Durante l’estate del 1997, un po’ per vincere la tristezza un po’ per suscitare la gelosia di Hasnat, Diana comincia a frequentare Dodi Al Fayed (Cas Anvar).

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “Brividi e mistero”: il cadavere di una ragazza sembra determinato a vendicarsi dei suoi assassini e nel frattempo un mostro fugge da una cella sotterranea. Per l’occasione Max torna a far visita agli ex-colleghi…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera, intitolata “Mai più eroi!”. Un comunicato Rai spiega: “L’epidemia da Sars Cov-2 ha investito l’Italia con una violenza senza precedenti. Il virus dilagato tra le corsie degli ospedali, gli operatori sanitari contagiati in prima linea, i tanti, troppi pazienti morti nelle loro case senza essere presi in carico dalla sanità pubblica. Non era mai successo prima. Una crisi che obbliga oggi il Paese a ridisegnare il Servizio Sanitario Nazionale che ha sostenuto l’emergenza sanitaria, tra errori ed eroismi, per mettere al centro la salute pubblica. Per non avere più bisogno di eroi e del loro sacrificio. È l’argomento del secondo appuntamento di stagione con la trasmissione, in onda stasera. In primo piano i territori più colpiti dal coronavirus. La Lombardia, in cui è risultato carente il piano pandemico, la medicina del territorio non ha retto l’onda d’urto e i cluster non sono stati individuati in tempo. La Regione con il maggior numero di vittime tra il personale sanitario. Il Veneto, dove si è scelta la strada degli screening di massa e della tempestiva chiusura dei presidi ospedalieri infettati dal virus. L’Emilia-Romagna travolta dall’emergenza nelle prime settimane, ma che poi ha avuto la capacità di reagire, uscire dagli ospedali e andare a curare i malati a casa loro per prevenire l’aggravarsi della malattia. Prevenzione e medicina del territorio. Una riflessione sul campo di “PresaDiretta” per capire cosa hanno insegnato le settimane più drammatiche nella furia dell’epidemia, di cosa ha bisogno il futuro Servizio Sanitario Nazionale. E se davvero è ancora possibile rimandare gli investimenti pubblici sulla prevenzione, sulla medicina del territorio e nella ricerca. Ospiti di Riccardo Iacona il ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il direttore del dipartimento Prevenzione della Regione Veneto Francesca Russo”.

Su Rete4 alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro. Il giornalista si presenterà con una novità: l’arrivo in esclusiva di Gene Gnocchi che avrà licenza di fare ironia sul mondo dei social.

Fra i temi al centro dell’attenzione ci saranno la riapertura delle scuole e l’andamento delle pandemia, le regionali, le possibili fibrillazioni nel governo e i problemi legati all’economia.

Per gli amanti della musica su Italia1 alle 21.05 c’è “Vodafone Battiti live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “L’ora della verità”.

Per chi preferisse vedere un film, su Iris alle 20.55 c’è “Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie”; e su Italia2 alle 21.15 “Your highness”.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “Marvel’s Daredevil”. Mentre Matt Murdock cerca di gestire la sua identità segreta, tra le strade di Hell’s Kitchen impazza un vigilante chiamato The Punisher, ma nella vita di Matt torna anche la vecchia fiamma Elektra, finita nelle mire di un’organizzazione criminale conosciuta come La Mano.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “L’altro ‘900”. La puntata di stasera è dedicata a Curzio Malaparte, scrittore, giornalista, regista e autore del romanzo ‘La pelle’.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”; su La7D alle 21.30 la serie “I misteri di Parigi”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” e su Real Time alle 21.15 il docu-reality “Una famiglia XXL”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.