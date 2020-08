Che tempo farà? Mentre scrutiamo il cielo, Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo scrive il bollettino ufficiale di lunedì 31 agosto.

ANALISI SINOTTICA

Oggi tempo in graduale miglioramento sulla nostra regione, anche se fino a mercoledì permarranno locali episodi di instabilità atmosferica a causa di una goccia fredda sull’Europa centrale che interessa in maniera parziale anche il centro-nord Italia.

Nella seconda parte della settimana invece alta pressione delle Azzorre in arrivo da ovest, con tempo generalmente stabile e temperature in graduale aumento.

Lunedì 31 agosto 2020



Tempo Previsto: In mattinata cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il transito di nuvolosità alta.

Nel corso del pomeriggio rapido aumento della nuvolosità sui rilievi, con rovesci o temporali sparsi su Prealpi e area appenninica. In pianura cielo parzialmente nuvoloso con qualche schiarita in più sui settori occidentali, possibili rovesci sparsi di breve durata tra metà e tardo pomeriggio.

In serata tempo in miglioramento sui settori occidentali, nuvolosità diffusa altrove con qualche rovescio sparso tra Prealpi e pianura orientale.

Temperature: Minime in deciso calo (12/15°C), massime in calo (23/25°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da sud-est. In quota venti deboli orientali tendenti a ruotare da nord in serata.

Martedì 1 settembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque ma con qualche nebbia o nube bassa in pianura nel primo mattino.

Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con brevi ed isolati rovesci sulle Prealpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

In serata nuvolosità sparsa su Alpi e Prealpi, bel tempo altrove.

Temperature: Minime stazionarie (12/15°C), massime in lieve aumento (24/27°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.

Mercoledì 2 settembre 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata, con annuvolamenti alternati a brevi e temporanee schiarite più probabili su Alpi ed est regione.

Tra mattino e pomeriggio non si escludono piovaschi sparsi e di breve durata specie tra Prealpi e alta pianura.

In serata tendenza a schiarite.

Temperature: Minime in lieve aumento (13/16°C), massime in calo (22/25°C).

Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli occidentali.