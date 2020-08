C’è l’ok del Consiglio di Lega: l’Atalanta posticipa l’esordio in campionato

Atalanta e Inter non debutteranno in campionato il prossimo 19 settembre: la decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio di Lega della Serie A, che ha così ritenuto fondate le richieste avanzate dalle due società nerazzurre.

Entrambe avevano infatti chiesto di poter partire, in via eccezionale, qualche giorno più tardi rispetto alle altre contendenti, in virtù del fatto che, tra i quarti di finale di Champions League e la finale di Europa League, la loro stagione si è conclusa rispettivamente il 12 e il 21 agosto.

Le squadre di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte erano infatti rimaste le uniche ancora in corsa nelle Final Eight delle due competizioni, dopo l’eliminazione di Juventus e Napoli dalla Champions League e della Roma dall’Europa League.

Come detto, il via ufficiale della Serie A è fissato per il 19 settembre: mercoledì 2 verrà svelato il calendario.