Al mercato è il momento dell’uva da tavola

È l’uva da tavola il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. In termini quantitativi spicca una buona disponibilità della varietà Vittoria, proveniente principalmente dalla Puglia con un’ampia forbice di prezzi in relazione al colore alla selezione.

Inoltre vi sono la varietà Italia e Italia2, originarie della Sicilia e acquistabili a quotazioni mediamente superiori rispetto alla Vittoria perchè al momento i volumi sono inferiori.

È iniziata anche l’offerta della rinomata uva pizzutella, coltivata in Puglia e contraddistinta da acinatura più piccola e dal sapore dolcissimo.

Completano la panoramica le varietà rosate e bianche Delta seems, senza semi, pensate per la clientela più esigente che cerca qualità e comodità.

Ricca di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, l’uva contiene sali minerali, specialmente potassio, e in quantitativi meno rilevanti manganese, rame, fosforo e ferro, ma non manca di vitamine (A, B1, B2, C e PP), acqua e zuccheri semplici, facilmente assimilabili. Grazie alla sua composizione, svolge una funzione dissetante e purificante ma al tempo stesso nutriente, energetica e rimineralizzante.

In cucina può essere consumata al naturale, oppure utilizzata per preparare macedonie di frutta fresca e dessert, come torte soffici con cioccolato o yogurt oppure biscotti. In alternativa si può adoperare per originali primi piatti (risotto e pastasciutta) e secondi di carne o pesce, ma anche come contorno per gustosi taglieri di formaggi. Un consiglio: al momento dell’acquisto è utile prestare attenzione agli acini, che devono essere maturi, di colore uniforme, ben attaccati al graspo (cioè al gambo e alle ramificazioni) ed è preferibile che quest’ultimo sia verde. Se sulla buccia è presente una polverina bianca che la rende opaca è sinonimo di freschezza: infatti, è prodotta dal frutto per proteggersi dal calore.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, in campagna prosegue la raccolta delle prime mele e pere. Per le mele è già disponibile sulla piazza la Royal Galà, per la quale oltre agli areali produttivi di pianura si è aggiunta l’offerta dal territorio collinare. Contestualmente migliora il grado di maturazione delle pere William, provenienti dall’Emilia Romagna.

La produzione di pesche e nettarine al momento è appannaggio della Sicilia. Si è riscontrata una grande carenza di nettarine rispetto alle pesche: i prezzi delle prime sono saliti ma anche le seconde rimangono piuttosto sostenute.

Si conferma buona la disponibilità di susine e le quotazioni restano analoghe a quelle della scorsa settimana.

Si avvia verso il termine la stagione dei meloni e, fisiologicamente, il livello qualitativo della merce offerta dall’areale produttivo lombardo non rappresenta più quello dei mesi scorsi. Solo i marchi in grado di operare un’accurata selezione riescono a offrire il prodotto col miglior grado zuccherino, questo porta i costi entro valori maggiori. Mancano soprattutto le varietà lisce che hanno un valore di mercato pari a circa il doppio rispetto a quelle retate.

Risulta soddisfacente la campagna commerciale delle angurie. Per l’areale produttivo mantovano i prezzi non sono mai crollati: la richiesta è stata costante e i quantitativi non hanno mai portato al tracollo delle quotazioni. Permane l’alternativa dell’Italia meridionale con qualità e prezzi diversi.

Passando al comparto orticolo, si evidenzia un cambio di passo per i fagiolini, che in gran parte provengono dal Nord Italia. L’offerta è in contrazione ma la richiesta è buona e il prezzo tende a salire.

Sono analoghe le condizioni dei finocchi, che arrivano principalmente dall’Abruzzo, mentre è altalenante la disponibilità dei fagioli Borlotti piemontesi. Per questi ultimi la produzione del territorio chiede quotazioni che attualmente il mercato non corrisponde e l’insoddisfazione commerciale fa sì che non ci sia un rifornimento continuo.

Prosegue la campagna dei pomodori da salsa, con un equilibrio stabile fra qualità e prezzo. In modo particolare, l’areale produttivo di Zapponeta, in provincia di Foggia, in Puglia, offre un ottimo raccolto.

Si conferma buono il rapporto qualità-prezzo dei peperoni italiani. Inoltre si può sempre reperire la rinomata varietà di Carmagnola, il prodotto olandese e il nuovo raccolto spagnolo, la cui calibratura non è ancora giunta al livello massimo.

Per concludere, risulta in leggera contrazione la disponibilità di zucchine su scala nazionale e questo porta i prezzi ad aumentare di qualche centesimo: potrebbero esserci ulteriori rincari la prossima settimana.