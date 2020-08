Torna ‘Calcio e Pepe’, la seguitissima trasmissione dedicata al calcio dilettantistico

“Calcio e Pepe”, la seguitissima trasmissione di Seilatv dedicata al calcio dilettantistico, giunta quest’anno alla quinta edizione, torna lunedì 31 agosto alle 21.

Conduce Luciano Piazzalunga, con qualificati ospiti in rappresentanza del calcio non solo bergamasco, dalla Promozione all’Eccellenza, alla Serie D: al centro delle discussioni naturalmente il calciomercato, che tiene banco in questo periodo, con una panoramica sull’assetto delle nuove squadre in vista della ripresa della stagione, dalla Coppa Italia ai vari campionati che riprenderanno a settembre.

Piazzalunga porterà la sua competenza e sarà come ogni anno attorniato da bellissime vallette. Seilatv trasmette sul canale 216 del digitale terrestre.