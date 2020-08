Supercoppa volley: Zanetti Bergamo eliminata dal Chieri

Si rivede la pallavolo. La Supercoppa 2020 segna il ritorno in campo del volley e della Zanetti Bergamo in un match a eliminazione diretta che ha visto le rossoblù ospiti di Chieri e costrette a cedere in tre set in quella che può considerarsi una ulteriore tappa di avvicinamento alla prima giornata di Campionato, in programma per il 20 settembre.

In Piemonte, la formazione della Zanetti è obbligata: assenti Johnson, Enright e Lanier e con Valentin costretta a guardare, in campo scendono la regista Prandi, l’opposto Luketic, le centrali Moretto e Dumancic, le schiacciatrici Loda e Marcon e il libero Fersino. Spazio anche per Mio Bertolo nel secondo e terzo set. Di fronte, le piemontesi schierano Perinelli, Bosio, Villani, Laak, Mazzaro, Guarena e il libero De Bortoli.

Il match si riassume nelle parole di capitan Loda: “È stata la nostra prima vera partita, perché in queste settimane di preparazione non abbiamo fatto amichevoli. Abbiamo bisogno di riprendere il ritmo in campo: stiamo aspettando di essere al completo per poter lavorare sul gioco che è ciò che ci manca in questo momento. Sappiamo di avere delle lacune, ma ci stiamo lavorando.

E’ stata comunque tanta l’emozione per essere tornate in campo dopo tanti mesi di attesa, ci voleva”.

Prima dell’inizio della gara, il Presidente della Reale Mutua Fenera e il sindaco di Chieri hanno consegnato il simbolico premio MVP al “Volley Bergamo in rappresentanza della Città che ha dovuto combattere la partita più difficile”.

Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri: Perinelli 10, Bosio 2, Villani 10, Laak 23, Mazzaro 5, Guarena 3, De Bortoli (L); n.e. Alhassan, Iannacon, Frannti, Mayer, Gibertini, Marengo, Meijers Allenatore: Bregoli

Zanetti Bergamo: Prandi 1, Marcon 2, Luketic 10, Dumancic 7, Loda 8, Moretto 7, Fersino (L); Mio Bertolo 3. Allenatore: Turino

Arbitri: Giuliano Venturi e Roberto Pozzi

Durata Set: 23’, 22’, 24’

Battute Vincenti: Chieri 1, Bergamo 0

Battute Sbagliate: Chieri 6, Bergamo 8

Muri: Chieri 7, Bergamo 4

Errori: Chieri 12, Bergamo 22