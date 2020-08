L’altro Bach, buffo e spiritoso in una notte bianca a lui dedicata

La strana primavera del 2020 con il lockdown ci ha portato via tutte le iniziative che alla ripresa primaverile normalmente si accompagnano.

Così è stato per gli eventi del 21 marzo, giornata mondiale della poesia e data fatidica per la musica, che quel giorno festeggia la nascita di Johan Sebastian Bach, genio della musica classica, moderna e contemporanea.

Per riparare al mancato compleanno del grande tedesco, il 3 settembre a partire dalla 19.15 nella chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano di Lallio si terrà una maratona organistica dal titolo per Bach! – Notte bianca in compagnia della musica di Jo. Seba. Ideata e organizzata da Alessandro Bottelli, l’iniziativa poetico-musicale vedrà coinvolti tredici tra musicisti, interpreti ed esecutori e una ventina di autori di testi poetici ispirati al repertorio e alla figura di Bach.

Un format che alterna letture e interpretazioni in musica per restituirci di Bach un’immagine meno seriosa della vulgata diffusa e che suggerisce lo spirito e la fantasia di un compositore che oltre a pagine solenni frequentò anche lo stile buffo, come nella “Cantata del Caffè” o nella “Contesa tra Febo e Pan”. Un approccio giocoso già suggerito sul manifesto dall’elaborazione grafica, tutta esclamativa, del volto di Bach.

Giancarlo Parodi

Sei organisti e sette jazzisti, di cui la più parte ha già partecipato a edizioni precedenti di Box Organi (la rassegna concertistica di Lallio che si avvale dell’organo Bossi Urbani del 1889 e che giunge quest’anno, il prossimo 19 settembre, alla sesta edizione), interpreteranno celebri pagine organistiche originali, come la Passacaglia in do minore e la Pastorale, brani ispirati a temi bachiani e due nuove creazioni, una Fuga su un tema di un Preludio e Fuga per organo di Riccardo Castagnetti e un brano di Luca Massaglia, compositore torinese, che restituirà sonorità esotiche mediorientali, come se Bach si fosse spostato in terra araba.

Manuel Tomadin

Alle pagine organistiche proposte da Giancarlo Parodi, Fausto Caporali, Ivan Ronda, Manuel Tomadin, Roberto Olzer, Riccardo Castagnetti si avvicenderanno le variazioni jazz dei saxofonisti Tino Tracanna e Massimiliano Milesi, alle prese con le Invenzioni a due voci, del fisarmonicista Nadio Marenco con l’Aria sulla IV corda e del dolcista bergamasco Alberto Bonacina con invenzioni sul nome BACH e su arie tratte dalla Passione secondo Matteo.

Improvvisazioni di varia sonorità saranno proposte anche da Angelo Cultreri all’organo Hammond, Andrea Andreoli al trombone e Roberto Olzer, qui nella doppia veste di jazzista e organista.

Andrea Andreoli

In sessioni alternate di circa 12 minuti per i jazzisti e 20 per gli organisti, l’omaggio a Bach sarà inframezzato dalla parte letteraria originale, affidata alla voce recitante di Federica Cavalli, come ci spiega il direttore artistico Alessandro Bottelli: “Gli autori che hanno risposto all’appello sono tra i principali poeti italiani viventi. Hanno tutti realizzato testi per l’occasione partendo da ricordi personali o da ascolti bachiani della vasta produzione del Kantor, come la Suite per violoncello solo, il Clavicembalo per temperato o musiche organistiche. La sola a contribuire con un brano in prosa è Dacia Maraini, con una Lettera a Bach che tratta vari aspetti della vita di lui e i sentimenti che in lei ha suscitato, e con questa apriremo la serata. I testi confluiranno poi in una pubblicazione in omaggio al genio di Bach”.

Tra i nomi più noti coinvolti, i poeti Cucchi, Calandrone, Lamarque, Conte, Arminio, Rondoni, Sica, Bisutti, Pontiggia, Nove, in una carrellata di poesie che cercano di riflettere e restituire con i suoni della parola le suggestioni degli ascolti musicali. Per una maratona poetico – musicale che prospetta lunga fin quasi alla mezzanotte.

L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si avvale del patrocinio del Comune di Lallio. Per informazioni: 338 58 36 380

PerBach_LocA3IND – 07082020_DEF