Il sindaco pescatore, L’ora della verità o Danni collaterali? La tv del 30 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 30 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il sindaco pescatore”, con Sergio Castellitto.

Il 5 settembre 2010 sette colpi di pistola pongono fine alla vita di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Circa dodici anni prima Angelo, ancora solo pescatore, nauseato dal degrado e dall’incuria in cui il suo paese ed il suo mare stavano sprofondando, aveva deciso di impegnarsi in prima persona, decidendo di candidarsi a sindaco. La sua semplicità, unita ad un carisma innato avevano convinto la gente di Pollica e di Acciaroli a eleggerlo. Il programma era semplice “per andare avanti bisognava tornare indietro”, cioè recuperare i valori del passato, far tornare Acciaroli agli splendori di una volta. La sua politica della legalità e del rispetto per l’ambiente aveva però attirato gli speculatori, gli imprenditori collusi con la malavita, gli spacciatori: la camorra. Angelo si schiera contro questi poteri in prima persona, spesso da solo. Per questo viene ucciso, lasciando nella disperazione sua moglie, i suoi figli, i fratelli, una comunità intera.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “La super spia”: uno strano rapimento svela la presenza a Honolulu di una spia nord-coreana…

Su Canale5 alle 21.15 prenderà il via “L’ora della verità”, serie inedita tratta dal noir “Le temps est assassin”, di Michel Bussi. Nel cast, Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli.

Le baie e le spiagge della Corsica, con la sua natura incontaminata e selvaggia, enfatizzano un racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena. Il telespettatore, fino all’ultimo, resta con il fiato sospeso…

Adattamento del bestseller Tempo assassino (e/o edizioni), nel thriller si intrecciano due stagioni: i nostri giorni e gli anni ’80. Clotilde è l’unica sopravvissuta a un tragico incidente, costato la vita a fratello e genitori quando lei aveva solo 15 anni.

Tornata sull’isola con marito e figlia, l’arrivo di una strana lettera sconvolge il suo già fragile equilibrio. Clotilde scava a fondo nella vita dei nonni, dei vicini, dei vecchi amici, nel diario d’infanzia… La speranza è quella di ricostruire la sua vita e garantire a sé e alla propria famiglia un futuro sereno sull’isola.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Broken City”; su Rete4 alle 21.25 “Danni collaterali”, con Arnold Schwarzenegger; su Italia1 alle 21.30 “Due grandi figli di…”; su Rai4 alle 21.20 “L’angelo del crimine”; su La5 alle 21.06 “Stuck in love”; e su Iris alle 20.55 “Marnie”.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Wild Corea – Voci della natura”. In Corea, le tradizioni raccontano la storia di un popolo che vive in armonia con la natura.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.10 “The Facchinettis” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.