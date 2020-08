I Pinguini Tattici Nucleari tra i protagonisti di “Power Hits Estate”

I Pinguini Tattici Nucleari saranno tra i protagonisti di “Power Hits Estate”. La band bergamasca sarà sul palco dell’evento organizzato da RTL 102.5 per premiare il tormentone dell’estate il prossimo 9 settembre. La kermesse si terrà all’Arena di Verona nel rispetto delle normative anti-Covid (di conseguenza il pubblico non potrà essere presente all’Arena): verrà trasmessa in radiovisione su RTL 102.5 e in contemporanea su Sky Uno e Tv8.

Mara Maionchi sarà “la garante” della manifestazione come “Regina della musica” e al suo fianco ci saranno Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.

Nel corso della serata molti artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti a una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Le telecamere della produzione riprenderanno scorci e aspetti della storica location che non si riescono ad ammirare nei moltissimi spettacoli che solitamente si svolgono alla presenza degli spettatori.

Oltre ai Pinguini Tattici Nucleari, a esibirsi saranno Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Boombadabash & Alessandra Amoroso, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzi, Dotan, Elodie, Fred De Palma feat. Anitta, Diodato, DRD con Ghali, Madame e Marracash, Fedez, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Gue’ Pequeno, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, J-Ax, Irama, Levante, Le Vibrazioni, Mahmood, Marracash, Nek, Tommaso Paradiso, Federico Poggipollini, Bob Sinclar, Takagu & Ketra & Elodie, The Kolors, Topic & A7S, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani e Zoe Wess.