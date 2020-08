Due automobilisti sono rimasti bloccate nel nubigragio, lungo la Sp 42 in direzione Lovere.

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti per il recupero delle auto, rimaste in panne in un sottopasso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

La violenta pioggia e grande che si è abbattuta sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto, ha creato parecchi problemi a cavallo tra Val Cavallina e Alto Sebino.