Covid, in Lombardia altri 12mila tamponi e 235 positivi: 17 a Bergamo

Oltre 12mila tamponi in Lombardia e 235 persone positive al Covid-19: 17 di queste in provincia di Bergamo. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultimo bollettino della Regione, diffuso nel pomeriggio di domenica 30 agosto.

“Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%” fa notare Palazzo Lombardia, che sottolinea il “costante aumento del numero dei guariti e dimessi”, +48. Tre, invece, i decessi.

“L’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni – si aggiunge – va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 12.863, totale complessivo: 1.586.967

– i nuovi casi positivi: 235 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti

– in terapia intensiva: 20 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+9)

– i decessi, totale complessivo: 16.863 (3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 28;

Como: 25;

Cremona: 2;

Lecco: 6;

Lodi: 2;

Mantova: 16;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 12.