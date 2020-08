Appartamento in fiamme alla Celadina, salvata dai pompieri: il filmato

Un lettore, improvvisatosi reporter, ci invia il video del salvataggio dei Vigili del fuoco nel quartiere della Celadina a Bergamo, intervenuti sabato mattina (29 agosto) in via Giovanni da Verrazzano per l’incendio scoppiato in un appartamento.

L'intervento dei vigili del fuoco

I pompieri hanno prontamente portato in salvo una donna che si trovava all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono arrivate due squadre, una dal distaccamento di Dalmine e l’altra dal comando provinciale di Bergamo: una volta messa in sicurezza la residente, le operazioni di spegnimento sono proseguite per bonificare completamente la zona.