Una storia da cantare, Gianni Morandi o I cannoni di Navarone? La tv del 29 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 29 agosto RaiUno alle 21.25 riproporrà “Una storia da cantare”, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Un omaggio a sei cantautori che con il loro passaggio sul palco dell’Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” e Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio” presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica; e ancora, Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival.

Canale5 alle 21.20 riproporrà “Gianni Morandi live in Arena”, per rivedere in un’unica serata i due concerti andati in onda nel 2013.

Gianni Morandi sarà accompagnato dalla sua band e da una grande orchestra composta dai migliori giovani musicisti dei conservatori d’Italia, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Uno spettacolo, con 110 artisti e 300 tecnici impegnati nei movimenti di scena, per la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la regia televisiva di Roberto Cenci.

Fra gli ospiti si esibiranno a fianco di Gianni Morandi in duetti unici: Checco Zalone, Raffaella Carrà, Rita Pavone e i due premi Oscar, Cher e Ennio Morricone.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ninna nanna mortale”; su RaiTre alle 20.30 “The Hateful Eight”; su Italia1 alle 21.30 “A-X-L – Un’amicizia extraordinaria”; su La7 alle 21.15 “I cannoni di Navarone”; su Rai4 alle 21.20 “Darkland”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ombre dal passato”; su Iris alle 20.55 “Argo”; e su Italia2 alle 21.15 “Cube – Il cubo”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il nipote di Rameau”. Il nipote di Rameau di Denis Diderot, capolavoro satirico della seconda metà del settecento è la parabola grottesca di un musico fallito, cortigiano convinto, amorale per vocazione, messa in scena e interpretata da Silvio Orlando, che è autore dell’adattamento, con Edoardo Erba.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.