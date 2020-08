Seriate mette mano al portafoglio: 650mila euro per la sicurezza urbana

Nuovi impianti di pubblica illuminazione, asfalti e segnaletica orizzontale sulle strade di Seriate. La Giunta ha approvato i progetti definitivi ed esecutivi per il miglioramento dell’efficienza energetica pubblica e la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali. L’intervento prevede lavori per un importo complessivo di 650 mila euro, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale per la sicurezza urbana.

“L’Amministrazione comunale ha stanziato oltre 600 mila euro per il rifacimento del tappeto usurato di alcune strade comunali, con annessa segnaletica orizzontale, e per l’installazione di nuove luci a led, per proseguire il progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, iniziato anni fa. Interventi che confermano l’attenzione dell’Amministrazione per la viabilità e la sicurezza urbana. Con queste nuove opere – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli –, che verranno realizzate nei prossimi mesi, intendiamo garantire la sicurezza urbana con strade nuove e più illuminate, in particolare nei passaggi pedonali. Prosegue l’impegno di questa Amministrazione per la sicurezza dei cittadini che utilizzando le strade comunali. A tal fine verranno sistemate strade ad alta percorrenza, ma anche strade di viabilità secondarie che si presentano dissestate e pericolose per i residenti e gli utenti”.

Il rifacimento degli asfalti riguarderà le vie Libertà, Sottoripa, un tratto di Corso Europa, la rampa del sottopasso di via Paderno verso Corso Europa e due tratti di via Stella Alpina, per un costo di mezzo milione di euro.

A questo si aggiungono 130 mila euro per gli interventi di adeguamento e miglioramento energetico degli impianti di illuminazione pubblica a led in via Lombardia, via Marconi e zona Comonte.

Infine, è stata affidata alla ditta Kappaemme di Cividate Camuno l’esecuzione della segnaletica orizzontale sul territorio, nelle vie centrali ma anche a Cassinone.