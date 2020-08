Annunciati, sono arrivati i temporali che probabilmente decreteranno la fine dell’estate. Antonio Marioni ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La profonda saccatura responsabile del peggioramento in atto ha raggiunto la Penisola Iberica, interessando in maniera ormai importante anche il nord Italia e la Lombardia. Fasi di maltempo anche intenso con rovesci o temporali diffusi ci interesseranno almeno sino a lunedì con sabato, e domenica, come le giornate maggiormente a rischio per eventi di forte intensità.

Sabato 29 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il molto nuvoloso con solo parziali e temporanee aperture. Durante l’intera giornata saranno possibili rovesci o temporali che localmente potranno risultare di forte intensità, sia come colpi di vento che come quantità di pioggia in breve tempo. L’area di alta pianura e Prealpi sarà probabilmente l’area più a rischio dissesto idrogeologico.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tre 24 e 30°C con valori maggiori sull’est della regione. Minime in pianura in calo e comprese tra 15 e 19°C.

Domenica 30 agosto 2020

Tempo Previsto: la notte al mattina ancora piogge a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intensi, soprattutto su medio-alte pianure e Prealpi. Nel corso del pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni con qualche apertura su Appennino e pianure mentre su Alpi e Prealpi nubi e piogge proseguiranno seppur con minore intensità.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tre 24 e 27°C. Minime in pianura in calo e comprese tra 14 e 17°C.

Lunedì 31 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con tendenza ad aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio dove saranno possibili nuovi rovesci o temporali su Prealpi, pianure ed Appennino; meno probabili su Alpi.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 24 e 26°C. Minime in pianura in calo e comprese tra 11 e 16°C.