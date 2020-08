Possibile svolta nel giallo di Crema: i resti di Sabrina nella sua auto bruciata?

Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel giallo della morta di Sabrina Beccalli, la 39enne di Vergonzana (Crema) scomparsa all’alba di Ferragosto e mai arrivata all’appuntamento con gli amici ad Antegnate: i resti potrebbero essere sempre stati all’interno della sua Panda data alle fiamme da Alessandro Pasini, l’amico accusato del suo omicidio.

Nella serata del 15 agosto i vigili del fuoco avevano spento il rogo e all’interno della vettura erano state trovate delle ossa: di un cane secondo gli esami di due veterinari, ma da un’ulteriore analisi condotta dal medico legale Angelo Grecchi di Codogno sarebbe emersa anche una clavicola che non è presente nello scheletro canino.

Un nuovo elemento che ha portato la Procura di Cremona, che indaga sul caso, ad affidare al medico legale Cristina Cattaneo, che in passato ha svolto anche l’autopsia sul corpo Yara Gambirasio, l’incarico di una nuova verifica: a giorni la stimata dottoressa dovrebbe dare una risposta.

In queste due settimane gli inquirenti hanno battuto tutta la zona di Crema, senza successo, e Pasini ha rotto il silenzio sostenendo che la donna sarebbe morta per overdose in bagno e che il suo corpo si trovasse proprio nell’auto.

Una versione, quella dell’overdose, che non convince il procuratore Roberto Pellicano, che ha spiegato come l’uomo abbia ammesso sia la distruzione di cadavere che la volontà di far saltare l’appartamento della ex fidanzata, dove Sabrina sarebbe morta, per far sparire le prove.

Troppi gli elementi che non combaciano con le evidenze trovate dai Ris: la perdita di sangue che non corrisponde a una morte per overdose, le macchie di sangue sul luogo del presunto omicidio, sulle ciabatte dell’indagato e sul pianerottolo.