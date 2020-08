Parte il Tour de France: Simone Consonni, al debutto, è l’unico bergamasco in gara

Debuttare al Tour de France è come presentarsi al primo giorno di scuola.

La “Grande Boucle” è un mondo a parte, unica nel suo genere e piena di insidie, in particolare per chi l’affronta per la prima volta.

Dalla grande attenzione mediatica riposta sull’evento alla pressione vissuta in corsa, sono innumerevoli gli aspetti da apprendere per giungere integri sugli Champs-Élysées.

Si prospetta un compito senza dubbio arduo per Simone Consonni, unico bergamasco al via della corsa francese.

Apparso pimpante ai recenti Campionati Italiani, il 25enne di Brembate Sopra sarà chiamato a difendere i colori della Cofidis e a lanciare le volate di Elia Viviani.

Il ruolo da “ultimo uomo” ricoperto dal bergamasco sarà fondamentale per il velocista veronese che dovrà sfruttare al meglio le poche occasioni concesse alle ruote veloci, a partire dalla prima frazione di Nizza di sabato 29 agosto.

Il calore offerto dal pubblico francese alla formazione transalpina in cui milita il giovane orobico potrebbe senza dubbio aiutarlo a scrollarsi di dosso l’emozione della “prima”, spingendolo verso il traguardo finale di Parigi.