Motorizzazione e patenti arretrate: a Bergamo in arrivo 3 nuovi esaminatori

Qualcosa si muove, finalmente in positivo, per le Motorizzazioni civili: con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Semplificazione proposto dalla senatrice bergamasca della Lega Simona Pergreffi, infatti, sono stati sbloccati circa cento esaminatori, di cui tre destinati a Bergamo.

“Una buona notizia per le migliaia di utenti in attesa di prendere la patente di guida: finalmente è stato approvato l’emendamento che sblocca i cento addetti della Motorizzazione abilitati al ruolo di esaminatore che potranno così entrare in servizio riducendo i lunghi tempi di attesa per lo svolgimento delle prove di guida” ha spiegato Simona Pergreffi, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti, che da tempo è fortemente impegnata per risolvere la pesante situazione che grava su alcuni Uffici della Motorizzazione civile, in particolare a Bergamo, Brescia, Milano, Torino e altre province del Nord.

“Ci avevamo provato più volte nei mesi scorsi in altri provvedimenti e anche stavolta abbiamo dovuto insistere molto per far capire i pesanti disagi che da anni vivono gli operatori delle scuole guida e tutti gli utenti delle Motorizzazioni – continua –, ma alla fine siamo riusciti a far approvare in commissione Trasporti, nella discussione sul decreto Semplificazione, la proposta di far passare da addetti ad assistenti i funzionari della Motorizzazione che erano stati abilitati ad esaminatori. Si tratta di un centinaio di addetti in Italia; tre sono in servizio a Bergamo: questi rinforzi consentiranno di alleggerire, nella nostra provincia, il pesante arretrato di quasi 8.000 esami di guida in lista d’attesa da mesi”.