Maltempo sulla Bergamasca: decine di interventi dei vigili del fuoco in provincia

Decine di chiamate una dopo l’altra e conseguenti interventi: giornata di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Bergamo quella di venerdì 28 agosto, in concomitanza con l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Bergamasca.

Nessun danno grave, fortunatamente, ma tante uscite delle squadre per la messa in sicurezza delle strade.

I primi nel corso della mattinata a Endine Gaiano, lungo la statale del Tonale e della Mendola, poi i n rapida sequenza nel primo pomeriggio in centro città, ad Arcene, Cologno al Serio, Urgnano, Mornico e Martinengo, per allagamenti.

In serata, a Seriate, i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati anche nel ripristino su impianti di servizio acqua, energia elettrica e gas, mentre nella fase più acuta della perturbazione gli interventi si sono concentrati principalmente in Val Seriana dove diversi alberi sono caduti sulla sede stradale o la minacciavano, così come nella zona del lago tra Lovere, Sovere e Pianico.

Da segnalare, infine, una frana a Oltre il Colle.