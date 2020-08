Arriveranno a Bergamo temporali forti come da più parti annunciato? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Venerdì la profonda saccatura inizierà a determinare la prima fase del peggioramento che ci terrà compagnia almeno sino a lunedì. In generale avremo una situazione favorevole a piogge intense su Alpi e Prealpi con rovesci o temporali anche di forte intensità. Non mancheranno fasi perturbate anche sulle pianure e sull’Appennino, meno insistenti ma localmente importanti anche su queste aree.

Venerdì 28 agosto 2020

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi, soprattutto occidentali, già dal mattino nubi e possibilità di locali rovesci o temporali, meno probabili sull’area orientale. Su pianure tra il nuvoloso e il poco nuvoloso con fenomeni assenti o isolati sulle pianure occidentali. Nel pomeriggio-sera rovesci e temporali faranno la loro comparsa su quasi tutti i settori, dal piano ai monti, con fenomeni più probabili e intensi sulle medio-alte pianure, Prealpi e Alpi.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 29 e 32°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani, probabilmente ritoccate in serata nelle aree raggiunte da temporale.

Sabato 29 agosto 2020

Tempo Previsto: la notte ancora piogge su Alpi Prealpi; nubi ma assenza di fenomeni su pianure e Appennino, se non occasionali. In mattinata piogge e temporali su Alpi e Prealpi ed andrà ad aumentare in questa fase l’instabilità anche in pianura ed Appennino. Tra la tarda mattina ed il pomeriggio estensione dei temporali a tutta la regione, localmente intensi.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tre 24 e 30°C con valori maggiori sull’est della regione. Minime in pianura in calo e comprese tra 16 e 19°C.

Domenica 30 agosto 2020

Tempo Previsto: molto instabile su tutta la regione con rovesci o temporali alternati a pause e qualche apertura.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tre 24 e 27°C. Minime in pianura in calo e comprese tra 14 e 17°C.