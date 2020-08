Nuovi interventi per le scuole di Boltiere

Ad inizio Luglio l’amministrazione comunale di Boltiere aveva stanziato circa 70.000 € per alcuni lavori di manutenzione del territorio. In particolare, un nuovo manto stradale in via Locatelli, il completamento del parcheggio del Centro Sportivo ed il rifacimento dell’ingresso delle scuole primarie. Con grande soddisfazione del Sindaco, Osvaldo Palazzini, i lavori indicati sono già stati completati. Il primo cittadino esprime con orgoglio gli sforzi effettuati in questi mesi dagli uffici comunali per effettuare celermente questi lavori, che con particolare riferimento all’ampliamento del parcheggio dei Centri Sportivi, permetterà una migliore e più ordinata fruizione anche degli ambulatori medici, posti nella vicinissima via Caffi.

Soddisfazione anche per il manto stradale di via Locatelli, da tempo necessario, e per il rifacimento dell’ingresso alla primaria, completato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Inoltre, la scorsa settimana, la Giunta di Boltiere con delibera numero 68 e numero 69 ha stanziato nuove risorse per gli edifici scolastici. In particolare sono stati previsti 140.000 € necessari per lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di via Dante Alighieri. Questa opera prevista nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022, consentirà un ammodernamento fondamentale per la scuola di Boltiere. Sempre per le scuole, Boltiere ha poi messo ha disposizione altri fondi, circa 73.000 €, per adeguare l’infrastruttura scolastica alle nuove normative anti Covid-19.

Infine, nella giornata di ieri, Giovedì 27 Agosto, sempre attraverso una delibera di Giunta, il Comune boltierese ha deciso di sostenere economicamente i cittadini frequentanti il Centro Diurno Integrato.

I servizi del Centro Diurno sono stati riaperti dal 21 Luglio. In seguito all’emergenza sanitaria ancora in atto la retta giornaliera è passata da 30,00 € a 39.00 €, alla quale aggiungere un contributo di 13,50 € a copertura del servizio di trasporto. Quest’ultimo costo verrà completamente assorbito dal comune, il quale poi sosterrà anche parte della retta giornaliera, con contributo variabile su base ISEE. Il totale della somma messa a disposizione dall’amministrazione è pari a 7.500 €, un contributo importante per aiutare le fasce di popolazione più fragili, che hanno sofferto più di tutti il propagarsi della pandemia.

