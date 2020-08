Miami Beach, Io sono leggenda o lo speciale su Costanzo? La tv del 28 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 28 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Tutti in piedi”. Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda il film “Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato”. Oscar è l’uomo dei sogni di Siena. Ma quando l’avvocato di Bristol le propone di sposarlo, Siena esita a rispondere. Sfortunatamente, Siena ha già un marito in Cornovaglia. Si tratta di Tyler, proprietario di un locale e suo primo amore, che ha lasciato sette anni prima dopo averne scoperto il tradimento. Da allora, Tyler si rifiuta sempre di concederle il divorzio. Per tentare nuovamente di convincerlo, Siena gli fa visita e scopre per quale motivo l’uomo è così restio: separandosi, perderebbe la custodia di Ivy, la figlia che ha avuto da un’altra donna nel frattempo deceduta.

Italia1 alle 21.30 trasmetterà il film “Io sono leggenda”, con Will Smith. Un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro e “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani, simili a vampiri. Nella città di New York, l’unico a non essere stato contagiato è Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri, nel tentativo di sopravvivere e di trovare una cura…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Mai fidarsi del mio vicino”; su RaiTre alle 21.20 “Miami Beach”; su Rete4 alle 21.25 “Il collezionista”; su Rai4 alle 21.20 “Largo Winch”; su La5 alle 21.05 “Innamorati cronici”; su Iris alle 20.55 “L’ultima missione”; e su Italia2 alle 21.15 “Atterraggio d’emergenza”

Su Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – Incontri – David Alfaro Siqueiros”. Un documentario storico per riscoprire David Alfaro Siqueiros, artista messicano, famoso per i suoi murales e il suo impegno civile. A seguire, “Civilisations, l’arte nel tempo”: il ruolo dell’era industriale, delle guerre e dell’innovazione nell’arte contemporanea.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “I misteri di Parigi”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Sipario – Buon compleanno Maurizio” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”

