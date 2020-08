Martinengo, malore fatale in ascensore: muore a 47 anni

Dramma a Martinengo, nella Bassa Bergamasca. Un 47enne è morto in ascensore, a quanto pare stroncato da un infarto. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 10.30, in un condominio di via Serioletto.

A lanciare l’allarme una vicina del complesso del civico 19/A che stava attendendo l’ascensore. Quando le porte si sono aperte, si è trovata davanti il 47enne riverso a terra.

Sul posto sono giunte un’automedica e l’ambulanza della Croce rossa di Romano di Lombardia. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio e del comando provinciale per i rilievi del caso.