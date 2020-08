Luna Park a Celadina, in vista dell’apertura sopralluogo per la sicurezza anti Covid

Tutto pronto per l’apertura del Luna Park a Celadina. Torna anche nel 2020 il tradizionale appuntamento con il parco di divertimento di piazzale delle Giostre, ovviamente con un’edizione particolare vista la necessità di convivenza con il Covid-19.

“L’apertura dei parchi a tema, di parchi divertimento e di Luna Park non è sottoposta a vincoli dall’attuale normativa nazionale – spiega il Comune di Bergamo, portando l’esempio di Gardaland -. Anzi, l’apertura dei parchi tematici e di divertimento è anche richiamata specificamente nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.590 del 31/7/2020. L’apertura del Luna park non è quindi in contrasto con le norme e i regolamenti attuali”. Qualora l’amministrazione comunale vietasse la struttura, sarebbe facilmente prevedibile un contenzioso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nella mattinata di venerdì 28 agosto è stato svolto un lungo sopralluogo (da parte dell’assessore Marco Brembilla, in qualità di Presidente della Commissione di vigilanza, in collaborazione con Ats Bergamo, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e i tecnici dei lavori pubblici del Comune di Bergamo), con i gestori del luna park. “Le attrazioni del Parco sono state valutate una ad una, verificando le condizioni di sicurezza, la possibilità di mantenere il distanziamento fisico tra le persone, apportando correttivi laddove necessario – aggiungono da Palafrizzoni -. Saranno previsti l’obbligo di igienizzazione delle mani per ogni attrazione, guanti obbligatori in casi particolari, percorsi di ingresso e uscita debitamente segnalati, il rilievo della temperatura corporea agli ingressi del piazzale delle giostre, un’affluenza massima di 800 persone presenti contemporaneamente nell’area”.

Ogni gestore avrà l’obbligo di far rispettare le indicazioni e le regole anti-covid (distanziamento fisico, uso della mascherina, ecc) così come avrà l’obbligo di allontanare gli utenti che non le seguiranno con attenzione e scrupolo.

La Polizia Locale e lo stesso Presidente della commissione di vigilanza Brembilla svolgeranno dei controlli, anche in borghese, per verificare l’osservanza delle disposizioni in atto: qualora si riscontrassero irregolarità, sarà possibile decretare la chiusura dell’attrazione inosservante delle regole.