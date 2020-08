La denuncia: “Mattanza di alberi in via Grismondi a Redona”

La lettera di Silvana e Sabina arriva subito al dunque e denuncia un patrimonio verde distrutto per far posto ad un cantiere. Siamo a Redona dove nella mattinata di giovedì 27 agosto si è continuato a tagliare i pochi alberi rimasti. Nella lettera le due donne elencano le essenze tagliate, segno della grande attenzione e del ruolo che ha rivestito questo angolo di verde per chi abita il quartiere. Abbiamo inoltrato la loro lettera al Comune di Bergamo che risponde.

Vorremmo riproporre alla vostra attenzione la quantità di alberi ancora abbattuti mercoledì nel cantiere in via Grismondi 38. In quello spazio esisteva un parco che circondava una villa tuttora presente e che presto verrà ristrutturata/demolita?

Sono stati costruiti nel parco tre condomini che ne hanno occupato completamente la superficie. Qualche mese fa sono stati abbattuti alcuni alberi di essenze pregiate e piantati una cinquantina di anni fa (faggio rosso, ginko biloba, olivi, magnolie, cedri, querce, pino dell’oregon, betulle) per il primo intervento di abbattimento si è saputo che è stata comminata una multa all’impresa di circa 30.000 euro.

Nonostante le rassicurazioni date all’epoca dall’Ufficio del Verde del Comune, sono state abbattute le rimanenti piante tra cui cedri, una magnolia, un enorme carpino e una splendida quercia. Adesso è stata abbattuta una grande quercia, 1 acero pure grande, 2 cipressi e una consistente parte di siepe di tuye.

Ci chiediamo se intendono fare tabula rasa anche di quel poco che rimane. Si parla della necessità di città verdi – non solo di parchi verdi – e ci chiediamo quanto si dovrà ancora costruire nonostante la presenza di case vuote, case da ristrutturare e viabilità sempre più insufficiente. Non bastano alcune ciclabili per fare una città verde.

Ci chiediamo se le persone che si occupano al Comune di Bergamo di Verde hanno mai letto Stefano Mancuso noto professore in neurobotanica!

Siamo veramente dispiaciute e senza parole. Un colpo al cuore. Grazie per la vostra disponibilità vi sappiamo attenti alle questioni ambientali e porgiamo cordiali saluti.

Silvana e Sabina





LA REPLICA DI PALAZZO FRIZZONI

“La vicenda in questione è nota agli uffici comunali, che hanno svolto più di un sopralluogo in zona per verificare le richieste di taglio delle piante da parte del privato. Sull’area, che ribadiamo è privata, vige un diritto edificatorio come previsto dal Piano di Governo del Territorio. La richiesta del privato di taglio delle piante per poter far valere il proprio diritto a costruire viene approvata in seguito a due sopralluoghi dei tecnici comunali che rilevano l’assenza di alberature storiche nell’area, elemento fondamentale questo e che rappresenta uno dei pochi motivi di parere negativo al taglio in presenza di un diritto edificatorio.

Il Comune ha comunque avviato un’interlocuzione con il privato per compensare l’eliminazione del verde, ottenendo la piantumazione di 15 nuove essenze all’interno del Parco Turani.

Un sopralluogo nel parco è previsto per i prossimi giorni, in modo da individuare dove piantare le nuove alberature nelle prossime settimane”.