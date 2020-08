Gabriele Mario Perotti è il nuovo direttore sanitario dell’Asst Bergamo Est

Nominato il nuovo Direttore Sanitario dell’ASST Bergamo Est , che comprende 5 ospedali (Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere e Gazzaniga), un POT(Calcinate) e due Presst (Val Seriana, Area est della Provincia): si tratta del dottor Gabriele Mario Perotti, che subentra al dottor Roberto Cosentina che andrà in pensione.

“Desidero ringraziare il dottor Cosentina per il lavoro svolto in questi anni di grande trasformazione dei servizi sanitari nel nostro Paese e nella nostra Regione, in particolare in un’Azienda molto articolata e variegata sul territorio come è quello dell’area est della provincia, e per l’impegno nel delineare servizi in linea con le reali esigenze cliniche e organizzative – commenta il direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati – Mi riferisco in particolare alle nuove progettualità di ampliamento dei servizi, oggetto di significativi contributi economici da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute, per un totale di oltre 12 milioni di euro. Nel contempo do il benvenuto al dottor Perotti, che porta con sé significative esperienze come Direttore Sanitario dell’ASST di Lodi, e prima come Direttore Medico di Presidio dell’ospedale S. Carlo Borromeo dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dove si è occupato in particolare di accreditamento dei servizi, edilizia sanitaria, gestione del rischio in sanità, formatosi alla Scuola manageriale e igienistica dell’Università degli Studi di Milano, sotto la direzione del professor Auxilia. Abbiamo davanti a noi situazione sfidanti: dare risposte appropriate alle richieste di cura e presa in carico, attuare la sorveglianza e la gestione delle malattie emergenti, garantire livelli di qualità e sicurezza in tutto quello che facciamo”.

Il nuovo Direttore Sanitario dell’ASST Bergamo Est, il cui primo impegno sarà di curare gli aspetti di propria competenza in merito agli investimenti legati all’emergenza Covid e varati all’inizio agosto da Regione Lombardia (comprensivi anche dei contributi del Decreto Rilancio), sarà presente a partire dal 16 settembre.