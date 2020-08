Claudia Cretti torna in sella con le Elite: sarà al via del Giro delle Marche

Claudia Cretti torna in sella, fianco a fianco con le sue colleghe della categoria Elite: l’occasione, straordinaria, è per la prima tappa del Giro delle Marche in rosa, una cronometro di tre chilometri che scatterà il 4 settembre da Porto Recanati.

Un’emozione grandissima per la 24enne di Costa Volpino che nel 2017, a causa di un terrificante incidente in discesa durante il Giro d’Italia femminile, ha rischiato la vita: una caduta a 90 chilometri orari di cui ancora oggi ricorda poco o nulla.

Tre settimane di coma, due operazioni alla testa e tre anni dopo rieccola in gara con le migliori atlete Elite del panorama mondiale e sotto la bandiera del team Born to Win, con la quale solitamente partecipa alle competizioni paraciclistiche.

Già nel 2019 Claudia Cretti era tornata a gareggiare con successo nel paraciclismo, tra gli atleti con disabilità lievi dovute a traumi cerebrali: campionessa italiana su strada e a cronometro, più una Coppa Europa.

Un nuovo passo avanti verso quello che, dal 2018, è il suo sogno: le Paralimpiadi di Tokyo.