Questa volta vi conduciamo alla scoperta delle bellezze di Sarnico. Situato sulla sponda occidentale del lago d’Iseo, è un’ottima scelta per trascorrere piacevoli giornate al lago e divertirsi ma anche scoprire o conoscere meglio i luoghi d’interesse che lo contraddistinguono.

I LIDI – Il lago garantisce ai visitatori di godere di bellissimi e suggestivi paesaggi, effettuare passeggiate o dedicarsi ad attività sportive. Sulla strada che collega Sarnico a Predore, direttamente sul lago, si trova il Lido Nettuno, un parco comunale che si estende su un’area verde di 22mila mq dotato di un vasto spazio verde dove è possibile trascorrere piacevoli giornate in relax e prendere il sole. I visitatori, inoltre, possono contare su un’area con street food truck (frutta, hamburger, pizza, primi, gelato) area pic-nic attrezzata con tavoli e panche, servizi igienici con accesso per disabili, area giochi, docce, ampio parcheggio gratuito. I cani possono accedere al lido, nelle aree preposte, con guinzaglio.

di 14 Galleria fotografica Sarnico foto di Gianattilio Valli









Vi sono, poi, il lido Cadè o lido Holiday, che dispone di bar, ristorante, noleggio sdraio, area picnic, servizi igienici, docce, area parcheggio esterna (a pagamento sabato, domenica e festivi); il lido Fontanì, con ingresso libero; e il lido Fosio, con distributore di palettine per cani, servizi pubblici, doccia, fontana potabile, distributore automatico di bevande e merendine, prese per la corrente elettrica; ceppi in legno per sedersi e panchine.

COSA VISITARE – Il centro storico, dove si trovano negozi, bar, enoteche e botteghe, conserva una struttura medievale a semicerchio con il dorso rivolto a monte: il miglior modo per scoprirlo è addentrarsi per le viuzze che riservano gli angoli più nascosti. Conosciuto con il nome “La Contrada”, ha strade lastricate di sampietrini, vicoli, scalette, portali in pietra locale, cortiletti, pittoreschi balconi e cancelli in ferro battuto.

Da via San Paolo si arriva alla quattrocentesca Chiesa di San Paolo che conserva affreschi del XV secolo e che fu costruita direttamente sui ruderi di un antico castello, come dimostrano due feritoie poste a lato dell’altare. Nell’omonima piazzetta sorge la Torre dell’Orologio, sopraelevata nel 1850 sulla base di una torre perimetrale del castello.

Altre testimonianze di strutture edilizie medievali sono visibili nelle torri e nelle murature degli edifici di via Scaletta (caratteristica viuzza che scende al lago) e di Vicolo Aie, dove sorge un palazzetto a loggiati, sede municipale fino al 18esimo secolo. Proseguendo la camminata, a breve distanza s’incontrano i resti di una Torre medievale, che risale al 12esimo secolo.

Sono inoltre presenti alcune ville in stile liberty, costruite per volontà di membri della locale famiglia Faccanoni: Villa Pietro Faccanoni (attuale Villa Passeri), Villa Luigi Faccanoni (attuale Villa Surre), Villa Giuseppe Faccanoni ed il mausoleo di famiglia, tutte opere dell’architetto Sommaruga.

È molto bella anche la chiesa parrocchiale San Martino de Tours, in stile barocco e risalente al 18esimo secolo. Al suo interno, nella prima cappella a sinistra, si può ammirare un affresco del 1500, la Madonna con Bambino, mentre la successiva cappella e l’altare maggiore sono opere della Bottega Fantoni di Rovetta.

Adiacente alla chiesa Parrocchiale, si trovava la Chiesa di San Rocco, una piccola Cappelletta che, nel 1630 circa, venne fatta erigere dai fedeli in onore del santo affinché li proteggesse dai contagi pestilenziali.

In via San Paolo, invece, è immancabile fare tappa alla Pinacoteca Bellini, nata da una dotazione di circa 150 opere – per la maggior parte quadri – d’epoca compresa tra il 1500 e il 1700, che un grande amante dell’arte, don Gianni Bellini, ha raccolto nella sua vita per donarli poi alla Comunità di Sarnico. Visitandola si possono ammirare capolavori di Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Antonio Cifrondi, Carlo Ceresa, Nicolas Regnier e Francesco Cairo.

Oltre ai dipinti fanno parte della donazione pregiati mobili d’epoca, alcune statue marmoree e lignee e quattro crocefissi “professionali”, uno di legno e tre in rame argentato. La Pinacoteca è collocata nella parte più antica di “Palazzo Gervasoni”, uno stabile del 15esimo secolo ubicato nel punto più alto del centro storico del paese, che un tempo era convento di suore e in seguito è stato adibito a residenza.

I SENTIERI DI SARNICO – Per chi ama fare passeggiate, sono numerosi i sentieri tra le colline del Sebino e la pianura. Per esempio, il sentiero 701 con il suo percorso unisce le località Forcella e Pompiano, dove vi è la Baita di Pompiano ad opera in particolare dell’Associazione G.E.S. (Gruppo Escursionisti del Sebino) che in questo luogo ha posto un punto di riferimento per le attività Sociali.

Il sentiero T.P.C. (Trans Padana Centrale), invece, conduce alla cima del Monte Bronzone, dove lo sguardo spazia sull’intero arco delle Orobie. Dalla vetta del Bronzone, la discesa può essere ripercorsa per lo stesso itinerario o si può proseguire per i Colli di San Fermo.

IL CANTIERE RIVA – A Sarnico nel 1842 Pietro Riva, giovane maestro d’ascia, aprì un cantiere dove iniziò a costruire le prime imbarcazioni Riva, note in tutto il mondo per la classe e la personalità.

DOVE MANGIARE – Gli amanti della buona tavola possono gustare le specialità dei numerosi locali del paese. Ne sono esempio il ristorante Bela Eta (specialità pesce di lago), ristorante L’Amalfitana (specialità pesce di lago e di mare, pizza e carne), la pizzeria Paris, la pizzeria ristorante Johnny Take Ue’ (pizza e cucina italiana), il ristorante Al Poggio (specialità piatti tipici locali), il ristorante pizzeria La rosa scarlatta (specialità pizza, carne, pesce di mare), il ristorante Baijarong (specialità cucina thailandese), La cantina di sempre (specialità piatti freddi e taglieri), la pizzeria Da Jessica, il ristorante pizzeria Mac Loud (specialità pizza, carne e pesce), il ristorante Al Tram (specialità carne, pesce di lago e di mare), il ristorante Dinner al n° 24 (specialità prodotti locali, dolci, pane e pasta fatti in casa, carne e pesce) e l’Enoteca Tresanda (specialità piatti freddi, taglieri, piatti del giorno).

Ancora, il ristorante Xin Da (specialità cucina cinese e pizzeria), il ristorante Da Marcella (specialità risotti), la Burgheria (specialità burger di carne o vegetariani), la Cascina Boneta (specialità pasta fresca, formaggi, carni alla griglia e funghi), il ristorante pizzeria Dubliners (specialità pizza, carne e pesce di mare), Il Tagliere (specialità taglieri e panini), il ristorante pizzeria Il Chiostro (specialità pizza, pesce di mare e carne), Cascina Oglio (specialità carne – pollo, capretto, coniglio – e paste fatte in casa), il ristorante La Pagoda di Eolo (specialità pesce di mare e di lago e carne), Riccardo Restaurant (specialità cucina italiana), il ristorante 40-58 (specialità pasta fresca) e la pizzeria L’altro pizzicotto (specialità pizza, stuzzicherie e taglieri).

Per informazioni:

Pro-Loco Sarnico

Via Tresanda, 1 – 24067 Sarnico

Tel. 035/910900

info@prolocosarnico.it

www.prolocosarnico.it

Foto copertina di Andrea Belussi