Sono stati consegnati i primi banchi monoposto, a partire dalle scuole delle aree più colpite dall’emergenza Covid-19: Codogno nel Lodigiano, ma anche Alzano Lombardo e Nembro in Bergamasca, come annunciato dal commissario straordinario Domenico Arcuri.

Venerdì mattina (28 agosto) i militari hanno scaricato i 237 banchi inviati dal Governo per la scuola primaria e le medie di Nembro, in vista dell’anno scolastico. Banchi normali, non a rotelle, per permettere il distanziamento tra studenti. “Apprezziamo questo gesto simbolico e di vicinanza ai nostri paesi – commenta il vicesindaco Massimo Pulcini -. Ora non ci resta che iniziare con la didattica, per un anno scolastico sicuramente diverso, ma speriamo sereno. Ne abbiamo tutti bisogno”.

Foto 3 di 4







Il Comune di Alzano fa invece sapere che sono all’incirca 100 i banchi di tipo tradizionale consegnati in mattinata dal Ministero. “Numero e tipologia di banchi – spiegano dall’amministrazione – sono stati richiesti dalla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Montalcini, che ha il compito di organizzare le strutture scolastiche secondo i protocolli ministeriali anti Covid-19”.