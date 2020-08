Un passo dal cielo, Castrocaro o Il giardino degli amanti? La tv del 27 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 27 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Io ti salverò”: Pietro trova nel bosco una ragazza ferita, in stato di shock e che sembra aver perso la memoria e ricorda solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due comincia a nascere un sentimento profondo e intenso, quando lo sparo di un fucile, nel bosco, uccide la giovane… Pietro inizia un’indagine personale per scoprire cosa possa nascondersi dietro la sua morte e questo lo mette sulle tracce di un’organizzazione che fa venire in Italia dall’Est ragazze giovanissime per sfruttarle con la prostituzione. Ma chi ha eliminato Ania è pronto a uccidere ancora e Pietro dovrà rischiare il tutto per tutto per portare a termine la missione della sua amica…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la finale del “Festival di Castrocaro 2020”. Festival di giovani esordienti che verranno giudicati dai giurati e verrà poi eletto il vincitore… Conduce Stefano De Martino e la giuria sarà composta da Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanotti, Taketo Gohara e gli “Arteteca”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hudson e Rex”. Verrà proposto l’episodio “Indagine in diretta”: il presidente di un importante network televisivo viene trovato morto a causa di uno shock anafilattico. La moglie è convinta che si tratti di un omicidio e chiama Charlie, ma la prima sospettata è proprio lei, che risulta essere stata sposata altre due volte, rimanendo vedova pochi mesi dopo il matrimonio. Ma Charlie non è convinto della su a colpevolezza e con le sue indagini arriverà alla verità.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Zelig”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 21.15 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca”; su Rai4 alle 21.20 “Straw Dogs Cani di paglia”; su La5 alle 21.10 “Step up all in”; su Iris alle 20.55 “Pride and glory – Il prezzo dell’onore”; e su Italia2 alle 21.10 “Batman e Robin”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena il balletto “Il giardino degli amanti”, con musiche di W.A.Mozart Coreografia Massimiliano Volpini con Nicoletta Manni Roberto Bolle Marta Romagna Claudio Coviello Christian Fagetti Mick Zeni Emanuela Montanari Walter Madau Antonella Albano Valerio Lunadei Angelo Greco Vittoria Valerio Marta Gerani.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Karol – Un uomo diventato Papa” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive