Osio Sotto, cade dal tetto di un garage sul quale stava lavorando: grave 54enne

Era al lavoro sul tetto di un garage quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto procurandosi gravi ferite: è successo nel pomeriggio di giovedì 27 agosto a Osio Sotto.

L’infortunato è un lavoratore autonomo con qualifica di lattoniere che stava sistemando le scossaline dal tetto di un’autorimessa lungo la Provinciale 184, nella zona in cui si trovano un albergo e un distributore di benzina.

L’uomo, 54 anni, è improvvisamente caduto da un’altezza di circa 3 metri e mezzo.

Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i carabinieri e il personale medico del 118, insieme a due tecnici dell’Ufficio Psal di Bergamo Ovest di Ats Bergamo: a questi ultimi il compito di comprendere l’esatta dinamica dei fatti, considerato che l’infortunata stava lavorando da solo.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.