Dopo Sant’Alessandro Bergamo torna a riempirsi e quello in arrivo sarà il weekend del rientro per tanti. Che tempo troveranno? Lo illustra Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione che ci ha protetto in questi giorni ha le ore contate. Una profonda saccatura già dalla serata di venerdì tenderà ad invadere l’area occidentale europea portando un intenso peggioramento che coinvolgerà anche la Lombardia.

Giovedì 27 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con qualche nube al mattino e tendenza a schiarite in giornata. La sera ancora qualche nube di passaggio ma di poco conto. Qualche nube ad evoluzione diurna sui monti, ma con precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 29 e 32°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 16 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venerdì 28 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso su pianure dove avremo tempo asciutto sino al pomeriggio. Dalla sera temporali, anche di una certa consistenza. Sui monti nuvolosità già presente al mattino e dal pomeriggio possibilità di rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino. In serata temporali ovunque.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 29 e 32°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Sabato 29 agosto 2020

Tempo Previsto: molto instabile con possibilità, nell’intero arco della giornata, di rovesci e temporali su tutto il territorio, dai monti alle pianure. Non mancherà qualche apertura ma solo temporanea. Nella prima parte della giornata precipitazioni meno probabili solo sull’estremo est della regione.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tre 24 e 30°C con valori maggiori sull’est della regione. Minime in pianura in calo e comprese tra 16 e 19°C.