In 12 per soccorrere di 3 giovani alpinisti bloccati in parete: salvi e illesi

Un intervento complesso, interamente svolto in notturna, sulla parete Nord della Presolana: i tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica Cnsas hanno concluso nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.30, le operazioni per il recupero di tre giovani alpinisti, tutti residenti nella Bergamasca, intorno ai 25 anni, incrodati in parete per un problema tecnico alle corde (leggi)

Stava diventando buio quando si sono resi conto di essere bloccati, non riuscivano più né a risalire, né a scendere. Sono comunque riusciti a chiedere aiuto.

La centrale di Areu ha mandato le squadre: impegnate le Stazioni di Schilpario e di Clusone, con un totale di dodici soccorritori. Sono saliti con i mezzi fuoristrada e si sono divisi in due gruppi, uno dei quali ha attaccato subito la salita dalla base della parete, mentre l’altro agiva a supporto delle operazioni.

I ragazzi sono stati raggiunti, erano infreddoliti e affaticati ma illesi. Assistiti dai tecnici, sono scesi dalla parete e poi sono stati accompagnati dove avevano lasciato le loro auto.