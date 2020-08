Champions League 2020-2021, Celtic eliminato a sorpresa: Atalanta promossa in terza fascia

Nella festa di Sant’Alessandro, patrono cittadino, il regalo più bello per l’Atalanta arriva dalla Scozia.

A sorpresa il Celtic Glasgow è stato eliminato nei preliminari di Champions League dagli ungheresi del Ferencvaros, liberando così uno slot in terza fascia al prossimo sorteggio dell’1 ottobre ad Atene che definirà i gironi della massima competizione europea per club.

E per i nerazzurri è una gran notizia perché significa, sulla carta, essere inseriti in un raggruppamento più “abbordabile”.

Alla seconda partecipazione alla Champions League, quindi, l’Atalanta è già allo stesso livello di Inter e Lazio, anch’esse inserite in terza fascia, mentre la Juventus si trova in prima.

Nel girone che nascerà ad Atene, comunque, ci saranno sicuramente due big del calcio europeo, alimentando ancora di più i sogni dei tifosi atalantini che già pregustano una nuova campagna trionfale a spasso per il vecchio continente.

La prima partecipazione ha dimostrato a tutti che la piccola Atalanta non è squadra semplice da affrontare: quando le sfere stellate gireranno nelle urne il prossimo 1 ottobre saranno in molti a fare gli scongiuri per non essere abbinati ai nerazzurri.