Caldara torna in Nazionale: convocato con altri 2 bergamaschi e 7 ex nerazzurri

Aveva giocato la sua ultima partita in Nazionale a Lisbona (contro il Portogallo, il 10 settembre 2018), dove un paio di settimane fa è tornato in campo per i quarti della Champions League.

Ora Mattia Caldara torna in azzurro, ma con la maglia dell’Atalanta come in occasione della sua prima convocazione, il 1° giugno 2018 per Francia-Italia.

Con Caldara, il ct Roberto Mancini ha chiamato in azzurro altri due bergamaschi, Roberto Gagliardini dell’Inter e Andrea Belotti del Torino.

E oltre a loro, ben sette ex atalantini fanno parte del gruppo dei 37 giocatori in azzurro: sono i difensori Alessandro Bastoni dell’Inter (prima convocazione), Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola della Roma, i centrocampisti Giacomo Bonaventura (in attesa di una nuova squadra, si parla del Benevento di Pippo Inzaghi), Manuel Locatelli (prima convocazione) del Sassuolo e l’attaccante Riccardo Orsolini del Bologna.

Gli azzurri si ritroveranno sabato 29 agosto al Centro Tecnico di Coverciano in vista dei due impegni della Nations League, il 4 settembre contro la Bosnia e il 7 settembre con i Paesi Bassi di Hateboer e de Roon.

Caldara non potrà quindi essere presente al raduno dell’Atalanta il prossimo 31 agosto, come gli altri convocati in Nazionale, tra questi anche Malinovskyi nell’Ucraina.

Proprio per le difficoltà nell’avere sufficiente tempo per gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, l’Inter ha chiesto ufficialmente alla Lega di posticipare la prima giornata di campionato, che sarebbe prevista il 19 settembre (il calendario è fissato il 1° settembre). E anche l’Atalanta potrebbe chiedere un posticipo…

Intanto continuano le trattative di mercato: l’obiettivo più vicino sembra il russo Miranchuk, centrocampista-trequartista della Lokomotiv Mosca. Si cerca anche l’attaccante del Sassuolo, Boga, ma costa molto (40 milioni).

Tutti i convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).