Butta la cocaina nel water, ma i carabinieri la scoprono e arrestano lei e il convivente

I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo e una donna, conviventi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso, fra l’altro, di circa 70 grammi di cocaina, della quale hanno tentato di disfarsi gettandola nel water.

Nel pomeriggio di giovedì, a Gorlago, i militari della stazione di Grumello del Monte, a conclusione di una prolungata attività investigativa, hanno arrestato una coppia, un uomo del posto di 33 anni e una donna di origini romene di 53 anni.

In particolare, i carabinieri, dopo aver effettuato diversi servizi di osservazione nelle aree frequentate dai due malviventi, hanno prima controllato l’uomo e poi esteso la perquisizione all’abitazione. Qui la donna, alla vista dei militari, ha tergiversato nell’aprire e si è precipitata in bagno, dove ha gettato la droga. Intanto i carabinieri entravano forzando la porta. Quindi hanno trovato la cocaina nella fossa biologica in giardino. Trovati e sequestrati anche quattromila euro in contanti e materiale vario per confezionare lo stupefacente.

I due sono stati arrestati.