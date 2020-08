Bergamasca Scherma: al via il nuovo anno, open day il 5 e 12 settembre

Andrea Cassarà, fiorettista della nazionale azzurra e campione olimpionico con 2 ori a squadre e un bronzo individuale, sarà l’ospite speciale degli Open Day organizzati da Bergamasca Scherma sabato 5 e sabato 12 Settembre, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso la palestra scherma del PalaAgnelli a Bergamo. Per poter partecipare agli Open Day è necessario compilare il form di prenotazione : l’accesso è consentito a sole 20 persone a turno per garantire sempre la più totale sicurezza.

Il team di Bergamasca Scherma ha deciso inoltre di offrire un mese gratuito a tutti gli allievi che a Settembre vogliono provare gli allenamenti scherma adatti a tutte le fasce d’età. Oltre al campione olimpionico Andrea Cassarà, presenti agli Open Day anche i maestri Adalberto Tassinari, Nicola Viscardi, Cristina Scanzi e Luna Maggio, la cui filosofia è quella di concentrarsi su ogni singolo allievo, portandolo passo dopo passo a perseguire i propri sogni: creare un campione di eccellenza, per coronare insieme il sogno delle Olimpiadi.

Dal 1962 Bergamasca Scherma ottiene numerosi successi a livello nazionale e internazionale, tanto da potersi definire oggi la più antica e prestigiosa scuola di scherma di Bergamo. Risale al 2018 la vittoria al campionato italiano nella categoria ragazzi/allievi, mentre le categorie giovanili hanno conquistato molteplici podi anche in campo internazionale, sponsor ufficiali Bellini SpA e AZ Veicoli Group Srl.

A chi si rivolgono i programmi di allenamento di Bergamasca Scherma?

La scherma è considerato uno sport sicuro e completo, che non solo permette il potenziamento muscolare ma va anche a migliorare riflessi, coordinazione e concentrazione, ed è praticabile a qualsiasi età.

– SCHERMA PER PRINCIPIANTI: i maestri insegnano a bambini e ragazzi non solo i principi della scherma ma anche ad acquisire valori fondamentali necessari nel percorso di crescita e utili a quando saranno adulti. Bergamasca Scherma offre due tipologie di corsi ai piccoli atleti: Ludo Schema (4-6 anni) e Preagonismo (7-14 anni).

– SCHERMA AGONISTICA: programmi specifici dedicati a U14, U17 e U21, giovani atleti che scelgono di intraprendere la carriera sportiva.

– CORSI MASTER per gli over 25: uno dedicato ai principianti che vogliono provare la scherma per la prima volta; uno per coloro che hanno già praticato lo sport.

Perché la scherma è uno sport ottimo per i bambini?

Contribuisce alla crescita fisica e mentale dei piccoli, per questo è considerato uno dei migliori sport in palestra. Oltre ad essere divertente, insegna ai bambini a prendere decisioni rapide e coraggiose, a controllare la tensione e ad apprendere regole di comportamento. Dai 4 ai 6 anni è possibile frequentare corsi di Ludo Scherma, praticando la disciplina quasi come fosse un gioco, mentre dai 7 ai 14 anni i bambini appassionati dello sport possono proseguire con il corso Preagonistico.

Per riservare il posto per te o per la tua famiglia agli Open Day di sabato 5 e 12 Settembre e per provare la scherma gratuitamente il mese di Settembre, compila il form di prenotazione .

Bergamasca Scherma si trova al PalaAgnelli in via Cesare Battisti 4, Bergamo. Tel. 035 225332 – info@bergamascascherma.it.