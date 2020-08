Tre scalatori bloccati in parete alla Presolana: operazione in corso per recuperarli

Dalle 23 di mercoledì 26 agosto è in corso un intervento del Soccorso Alpino sullo spigolo Nord della Presolana.

L’operazione è per recuperare tre scalatori che sono rimasti bloccati in parete per un problema tecnico con le corde.

Stanno bene e sono in costante contatto telefonico con i soccorritori. Sono impegnate le stazioni di Schilpario e Clusone della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino.

I tecnici sono saliti con i mezzi fuoristrada fino al rifugio Albani e ora una squadra sta iniziando a scalare lo spigolo per raggiungere i tre alpinisti e aiutarli a scendere.